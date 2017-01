Sindicato diz que contratações em lojas eram fraudulentas

Os cerca de 260 funcionários do Seta Atacado que foram demitidos no último final de semana eram terceirizados, contratação irregular por se tratar de atividade fim da empresa – ou seja, a atividade principal.

A denúncia foi feita pelo Sincomerciários de Americana e também pela unidade de Sumaré. O Seta Atacado fechou, no último sábado (28), três lojas na RPT (Região do Polo Têxtil) sem avisar os trabalhadores.

A legislação permite a terceirização apenas para atividades meio – ou seja, que a empresa utiliza para sua manutenção, como limpeza e segurança. O presidente do Sincomerciários de Americana, Marcos Avansini, disse que essas contratações foram fraudulentas, já que muitos funcionários sequer sabiam que eram terceirizados. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Nas duas lojas de Americana que fecharam as portas fechadas atuavam cerca de 160 funcionários.

A entidade apurava as contratações irregulares desde o ano passado e chegou a fazer uma reunião com representantes do Seta, que alegaram que a prestadora de serviços que contratara os funcionários, sediada em São Paulo, pertencia ao mesmo grupo econômico.

Após o prazo dado pela entidade, a situação não se resolveu, e uma denúncia foi feita no Ministério do Trabalho.

O presidente do sindicato informou que deixará à disposição dos trabalhadores advogados para entrar com ações individuais, pedindo antecipação de tutela para liberação do Fundo de Garantia e do seguro desemprego.

“Nossa avaliação é de que se trata de contratação ilegal. Já havia sido pedido para a empresa regularizar, mas a gente vê como fraudulento”, definiu o presidente do sindicato. A reportagem tentou conversar com a gerência do Ministério do Trabalho de Campinas sobre a denúncia, mas as ligações não foram atendidas.

Em Sumaré, onde a loja no bairro Nova Veneza foi fechada no sábado, a situação é parecida. A presidente do Sincomerciários da cidade, Nanci Felippe, explicou que denunciou no Ministério do Trabalho problemas de falta de pagamentos e descumprimentos de acordos coletivos.

Diferentemente do que foi publicada na edição do último domingo (29), a advogada Daiane Rocha representa uma parte dos funcionários, e não a empresa Seta Atacadista.

“Estamos aguardando a homologação, a empresa tem dez dias para fazer. Tudo depende da data para saber as providências que serão tomadas, caso não sejam pagas as verbas”, disse.

Em nota, o Seta Atacadista informou apenas que está passando por uma restruturação, “revendo a viabilidade de algumas lojas e redimensionando suas atividades. Estamos buscando a melhor solução para os colaboradores sempre em acordo com o Ministério do Trabalho e o sindicato”.