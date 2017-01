Sindicato aponta que região tem déficit de 96 carteiros

Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Correios de Campinas e Região aponta que unidades nas cidades de Americana, Santa Bárbara, Sumaré e Hortolândia operam com 96 carteiros a menos do que o número previsto em estudo sobre as localidades. As cidades têm 376 vagas para carteiros, mas preenchem apenas 280, sendo que o saldo negativo de funcionários é ainda maior se levar em consideração as atendentes. Para José Ivaldo da Silva, presidente da entidade sindical, o desfalque seria a razão para a queda na qualidade dos serviços.

Americana teria 151 vagas para carteiros concursados em três unidades, que compreendem dois CDDs (Centros de Distribuição Domiciliária) e um CEE (Centro de Entrega de Encomendas), mas preenche apenas 117. “E no ano passado a empresa tirou a mão de obra terceirizada, que era uma solução paliativa, e acabou não colocando mais”, adicionou Silva. De acordo com ele, eram aproximadamente 30 funcionários terceirizados. Além da falta de carteiros, falta também funcionários para atendimento ao público na Agência Central. O sindicato não soube informar o número exato de servidores necessários para a função.

Sumaré é a segunda cidade em que mais sofre com a ausência de carteiros, sendo que os dois CDDs possuem 102 postos de trabalho e 68 são preenchidos. Já em Santa Bárbara, o CDD prevê 60 vagas, porém 46 carteiros se encontram em atividade. Hortolândia, por sua vez, preenche apenas 49 das 63 vagas.

“Estamos pedindo para a população entender que a culpa não é do carteiro. A gente sempre teve uma credibilidade junto à população e hoje estamos vendo que isso está se voltando contra a gente”, disse Silva. De acordo com ele, além do desfalque nas equipes, os carteiros têm passado por diversos problemas, como a falta de capa de chuva e guarda-chuva, sucateamento de bicicletas e a impossibilidade de substituição de uniformes: “Estamos passando por um sucateamento normal que passam as empresas públicas às vésperas de ser privatizada”.

Ele justificou ainda a impossibilidade de retirar as correspondências diretamente nas agências dos correios, o que não pode ser feito desde o dia 22 de dezembro. De acordo com Silva, a mudança aconteceu por conta da urgência de entrega dos IPTUs e a quantidade de correspondências que precisam ser separadas por bairro e rua quando chegam à cidade. “Não adianta o cliente ir buscar no meio de até 50 mil cartas porque todas misturadas. Se estivesse tudo separado e chegasse como a gente gostaria dava para pegar e não custava nada para a gente, como a gente sempre fez”, explicou.

Outro lado

Em nota oficial, a assessoria dos Correios informou que “não há falta de atendentes comerciais nas agências dessas cidades”. Segundo a empresa, “o efetivo está ajustado à demanda” e que “para suprir a necessidade de efetivo de carteiros, os Correios estão adotando ações como mão de obra temporária, realização de horas extras e trabalho aos finais de semana”.

Em relação a novas contratações, ainda de acordo com a nota, os Correios estão reavaliando os estudos relacionados a quantidade de trabalhadores em cada localidade e somente após a conclusão desses estudos será possível dimensionar a real necessidade de efetivo. A assessoria de imprensa também negou os problemas com materiais, que seriam ofertados aos carteiros normalmente, e informou que estaria sendo finalizado um processo de aquisição de novas bicicletas.