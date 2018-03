Servidores reivindicam atendimento médico mais perto

Um grupo de servidores estaduais da região reivindica ter acesso a atendimento médico em locais mais próximos. Atualmente, quando necessitam do serviço, eles precisam se deslocar para Campinas, Limeira ou Piracicaba, que possuem unidades conveniadas ao Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual).

A mobilização ocorre em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Nesta segunda e terça-feira, os manifestantes compareceram nas câmaras de Nova Odessa e Santa Bárbara em busca de apoio. Eles também têm visitado hospitais da região, onde verificam se os locais possuem disponibilidade para atendê-los.

O movimento conta com a participação de trabalhadores da Educação, do IZ (Instituto de Zootecnia) e dos Fóruns. “A gente contribui com a saúde nossa. Todo mês colocamos 2% dos nossos salários para a verba da saúde”, destacou a diretora da subsede da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) em Americana, Zenaide Onorio, uma das líderes do ato.

Segundo ela, a única unidade credenciada na região é um laboratório de exames, que disponibiliza 50 senhas por mês para os servidores. Do total, 30 são para Americana, 10 para Nova Odessa e 10 para Santa Bárbara. “Nós temos cerca de 11 mil servidores públicos diretos para 50 senhas. É muito pouco”, disse Zenaide.

Em nota, o Iamspe comunicou que “a rede credenciada do instituto está em constante adaptação para atender as demandas dos usuários em todo o Estado de São Paulo”. O instituto também ressaltou que “continua ampliando sua rede por meio de publicação de editais de credenciamento em todo o interior”, mas não comentou o caso específico de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara.