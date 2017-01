Separação obrigatória de bens ainda é pouco conhecida

Pouca gente sabe, mas existem atualmente cinco regimes de casamento no Brasil. São eles a comunhão parcial de bens – o mais comum atualmente -, a comunhão universal de bens, separação total de bens, participação final nos aquestos e, por último, a separação obrigatória de bens, o menos conhecido deles.

De acordo com a oficial do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Americana, a bacharel em direito Fátima Cristina Ranaldo Caldeira, a separação obrigatória de bens se aplica a alguns casos específicos, quando as pessoas não têm, ao menos naquele momento, autorização da Justiça para casar em outro regime.

“As pessoas maiores de 70 anos, as pessoas que dependam de autorização judicial para casar, que seriam os menores de 16, e no caso de os pais não concordarem, que pode ser até 18 anos. Um outro caso também são aquelas pessoas que têm causa suspensiva para casar, elas podem casar na separação obrigatória de bens, ou elas podem pedir para um juiz afastar a causa suspensiva, seria um divorciado que não fez a partilha de bens, ou um viúvo que tem filho e não foi dada a partilha”, explicou, lembrando que, com exceção da situação dos maiores de 70 anos, o regime de separação obrigatória pode ser alterado nos outros casos, ou seja, uma pessoa menor de 16 pode alterar o regime de casamento após atingir a idade necessária para isso ou alguém que tem uma causa suspensiva resolvida e também pode decidir mudar, por exemplo.

Além disso, a oficial esclareceu que, apesar de o regime ser chamado de separação obrigatória de bens, ele se parece muito mais com a comunhão parcial de bens e não com a separação total, uma vez que, se um casal compra um imóvel após o matrimônio, mesmo neste regime de separação obrigatória ele terá de partilhar o bem adquirido, ficando protegido somente o que as partes já tinham antes do casamento.

“Ela (separação obrigatória) não é nem um pouco parecida com a separação total. Na separação total cada um administra seus bens, nada transmite, então a separação obrigatória é bem parecida com a comunhão parcial, é o nome que atrapalha, a terminologia seria como se fosse uma ‘comunhão parcial obrigatória’, vamos dizer”, esclareceu Fátima, lembrando que outro ponto que diferencia em muito a separação total da obrigatória é que, na primeira, o cônjuge é herdeiro na sucessão, enquanto que, na obrigatória, o mesmo não herda nada, a não ser metade dos bens adquiridos a título oneroso após o matrimônio, ficando o restante para os herdeiros já existentes.

