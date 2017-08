Semana Mundial de Aleitamento tem início hoje

A Semana Mundial de Aleitamento Materno começa nesta terça-feira, sendo que as comemorações na região vão até o dia 7. Para celebrar a data, a Unimed de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Educação, irão realizar uma série de palestras e atividades sobre o tema.

Nesta terça-feira (1º), às 19 horas, no Teatro Paulo Autran (Instituto Educacional de Americana) a pedagoga Simone de Carvalho e o médico Paulo Roberto de Almeida falarão sobre desenvolvimento infantil e combate à mortalidade.

Na quarta-feira (2) haverá um trabalho de orientação na UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos para as usuárias, atividade que ocorrerá entre as 8h e 15h30. Na quinta-feira (3), das 14h às 17h haverá uma roda de conversa com profissionais da área da saúde neonatal e infantil, no auditório do Hospital Unimed.