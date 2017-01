Seis motoristas são flagrados em blitz da Lei Seca em Campinas

O Programa Direção Segura autuou seis pessoas em operação de fiscalização da Lei Seca realizada em Campinas, entre a noite de sábado (14) e a madrugada de domingo (15).

Durante as blitze, realizadas na avenida Princesa d’Oeste, foram aplicados 91 testes do etilômetro (conhecidos por bafômetro).

No total, quatro condutores foram autuados por embriaguez ao volante e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70 e responder a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Outros dois condutores foram autuados por terem se recusado a realizar o teste do etilômetro e receberão as mesmas penalidades citadas acima.

O Programa Direção Segura é uma ação coordenada pelo Detran.SP para a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção.