Secretarias divergem sobre ciclo de ensino

As secretarias municipais de Educação da RPT (Região do Polo Têxtil) divergem sobre a antecipação do término do ciclo de aprendizagem. Segundo proposta do governo federal para a nova base curricular – ainda em fase de preparação – a idade máxima para alfabetização passaria para 7 ao invés dos atuais 8 anos.

Na semana passada, contudo, o MEC (Ministério da Educação) decidiu que vai rever a proposta após pressões feitas por secretários municipais, que são contra a mudança. Atualmente, o fim do ciclo de alfabetização é o 3° ano do ensino fundamental, série em que os alunos frequentam com 8 anos de idade. Com a proposta, os estudantes deveriam estar plenamente alfabetizados até o 2° ano, com 7 anos. Foto: Arquivo / O Liberal

Para a secretária de Educação de Sumaré, Mirela Hernandes Cia Medeiros, o ciclo do ensino não deveria ser adiantado. “O tempo de aprendizagem dos alunos, considerando os aspectos do desenvolvimento humano e dos estudos sobre o conhecimento, levam-nos a entender que o período de três anos traz oportunidades de ampliação dos conhecimentos com foco na alfabetização – que difere de ser alfabético. O adiantamento desse período envolveria uma reorganização do currículo, sufocando o desenvolvimento em diferentes aspectos”, disse ela.