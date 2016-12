Secretaria de Fazenda nega falsificações de documentos

Foto: Reprodução

A Secretaria Estadual da Fazenda emitiu um comunicado nesta quinta-feira negando que estejam havendo fraudes e falsificações em documentos relativos ao IPVA de 2017 (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). O órgão alerta para o compartilhamento de textos e vídeos “sem fundamento” nas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. A falsificação na cobrança dos impostos já vinha sido alvo de polêmica no ano passado e desta vez os alertas de crime voltaram a circular nestes meios.

Para o assistente fiscal da Diretoria de Arrecadação da Secretaria da Fazenda, Edison Peceguini, a internet tem estimulado propagação de informações sem fundamento e avisa que o número de fraudes reais é irrisório. “As pessoas estranham algumas vezes vir em envelope ou confundem o código de barras dos correios com um suposto código de pagamento. Isto acontece porque todo ano fazemos concorrência pública para gráficas e de um ano para o outro mudam algumas cores e formas de impressão”, comentou o porta-voz.

Nas redes sociais, O LIBERAL conseguiu localizar a emissão de um destes tipos de vídeo. A técnica em informática Tháiz Firmino, moradora de Cabreúva – a 97 km de Americana – grava um vídeo com o tio, mostrando que recebeu um envelope da Fazenda. Nas imagens, o homem que não aparece, pega um aviso emitido em 2016 pelo órgão e compara. “No ano passado era uma carta envelope, neste ano o boleto veio dentro de um envelope separado, com selo por fora. Fiquem atentos, pessoal. Estou fazendo esses vídeos condenando também essa classe política corrupta, por que onde mais os bandidos conseguiriam nossos dados, se não através de algum funcionário?”, questiona o tio da técnica. Tháiz disse à reportagem do Grupo Liberal que casos semelhantes aconteceram na cidade. “No ano passado fui estagiária do Departamento de Trânsito e vi que algumas letras da carta estavam borradas e levei para consultar. Este ano foi a mesma coisa e ficamos desconfiados. Imagina se eu pago R$ 2 mil em um imposto falso?”, questionou.

BOLETO. O fiscal da Fazenda diz que é simples identificar casos de fraude. “A Fazenda nunca manda boleto de nenhum tipo. Para pagar o IPVA você não precisa levar documento em papel algum para o banco. Apenas o número do Renavam do seu carro”, explica. “O que enviamos todo ano é essa carta de aviso explicativa, mostrando as parcelas, valor do imposto e data de vencimento, que varia de ano para ano”, diz.

Peceguini fala que além da confusão, os gastos e os prejuízos ambientais estimularam a secretaria a cancelar o envio das cartas para o imposto de 2018. “Estimamos que mais de mil árvores são necessárias para enviar os 17 milhões de avisos para todo o Estado. Este aviso não é obrigatório por lei, então quem não recebeu deve pagar o imposto da mesma forma, direto nas agências bancárias ou online”, declarou. O calendário de pagamento do imposto tem início no dia 9 de janeiro. Ele pode ser pago em três parcelas ou à vista, com desconto de 3%.

