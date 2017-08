Scanners corporais funcionarão até o fim do ano nas prisões da RPT

As unidades prisionais da RPT (Região do Polo Têxtil) vão receber scanners corporais até o final do ano. A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) informou que a instalação dos dispositivos, que vão ajudar a identificar a entrada de objetos ilícitos dentro das prisões, terá início nesta sexta-feira na área de abrangência da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado, na qual a RPT está inserida. A previsão é que as instalações sejam concluídas nessa região até 1° de dezembro.

Serão instalados seis aparelhos Body Scanner no Complexo Campinas-Hortolândia e um no Centro de Detenção Provisória de Americana. A Coordenadoria da Região Central inclui 38 unidades prisionais. Foto: Divulgação

A SAP assinou o contrato com a empresa vencedora da licitação para fornecer os aparelhos no dia 18 de agosto. A vencedora da concorrência foi a Nutech do Brasil Ltda, e o contrato tem duração de 30 meses. A empresa vai fornecer e instalar os equipamentos, bem como providenciar a infraestrutura necessária, a manutenção preventiva, corretiva, o suporte técnico dos scanners e treinamento das equipes que vão

operá-los. O contrato assinado tem valor total de R$ 45,292 milhões. De acordo com a SAP, os valores serão pagos na medida em que os aparelhos forem instalados.