Santa Bárbara não tem programação para o 13º salário

Conforme a Lei Federal 4.749, de agosto de 1965, a totalidade do pagamento do 13º deve ocorrer até 20 de dezembro. A legislação também determina que, entre fevereiro e novembro, como adiantamento, o empregador deverá pagar metade do salário extra aos funcionários.

Santa Bárbara d’Oeste é a única cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) que não tem programação para pagamento do 13º salário aos servidores municipais. Nesta quarta-feira, em nota, a prefeitura informou que ainda estuda a forma de remuneração. Em Americana, o pagamento da primeira parcela aconteceu ontem.

“Vamos conversar com a administração para ver o que estão tomando de providência e para solucionar essa situação. Até porque, depois do dia 20 de dezembro, tem uma multa”, disse o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Bárbara d’Oeste, Walmir Alfredo da Silva.

Em Americana, a quantia total paga nesta quarta foi de R$ 5.264.980,17. A prefeitura remunerou todos os servidores que não retiraram o benefício junto ao valor das férias. A administração municipal informou que, devido ao pagamento do 13º, o salário deste mês será pago integralmente no quinto dia útil de dezembro. Isso também ocorrerá no mês seguinte. Geralmente, há a antecipação de 30% do salário, o que deve voltar a acontecer em janeiro, de acordo com o Executivo.

Em Sumaré, a prefeitura comunicou que já quitou a primeira parcela. Na cidade, os servidores podem solicitar antecipação da metade do 13º no mês de seu aniversário. A administração prometeu pagar o restante dentro do prazo estabelecido pela legislação, assim como a Prefeitura de Nova Odessa, onde os trabalhadores também recebem a primeira parcela no mês de seu aniversário.

Em Hortolândia houve o pagamento do adiantamento no último dia 17. No município, os servidores também podem optar por receber o valor no mês de seu aniversário ou nas férias. O restante será pago até 20 de dezembro, de acordo com a prefeitura.