Santa Bárbara lidera nas contratações por meio da Casa do Trabalhador

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste foi a que mais conseguiu encaminhamentos para vagas de trabalho e admissões através de serviço público direcionado ao trabalhador na RPT (Região do Polo têxtil) em 2016. Em seguida, vem Americana e Hortolândia, enquanto Sumaré não informou quantos admitidos teve e Nova Odessa não enviou dado algum sobre o assunto.

Em Santa Bárbara, a Casa do Trabalhador teve 5.978 pessoas cadastradas para vagas de trabalho, tendo realizado nada menos que 12.467 encaminhamentos de candidatos aos empregadores e 1.336 admissões. A administração ainda destacou que a Casa do Trabalhador é um programa municipal equivalente ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), que é estadual e está implantado nas outras cidades da RPT. Foto: Arquivo / O Liberal

Logo em seguida, Americana, justamente através do PAT, conseguiu realizar 11.840 encaminhamentos para 2.324 vagas de 662 empregadores diferentes, mas conseguiu apenas 887 admissões neste ano. Logo em seguida vem Hortolândia, que teve 4.073 candidatos inscritos e 376 admissões através dos encaminhamentos realizados.

Por fim, Sumaré informou que teve neste ano, também por meio do PAT, 1.432 vagas disponíveis desde janeiro para 6.674 candidatos que efetuaram inscrição no posto, mas que realizou 2.504 encaminhamentos e não obteve retorno das empresas sobre quantas pessoas foram realmente contratadas.

Questionada através da assessoria de imprensa no mesmo período que as outras cidades, a Prefeitura de Nova Odessa respondeu à reportagem do LIBERAL que não seria possível enviar os dados em função do recesso da administração neste ano, que começou no dia 19 de dezembro.