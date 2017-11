Santa Bárbara derruba geração de empregos na região

O melhor desempenho foi em Hortolândia, que abriu 186 vagas de trabalho no mês passado – o resultado foi influenciado por serviços (117 vagas) e construção civil (52). Nova Odessa teve saldo positivo de 45 vagas – o comércio e os prestadores de serviços abriram 56 e 73 vagas respectivamente. Americana e Sumaré abriram, cada uma, cinco novos empregos no mês passado, de acordo com o saldo. Foto: Newton Menezes / FUTURA PRESS

A RPT (Região do Polo Têxtil) teve saldo negativo na geração de empregos em outubro, com 211 vagas fechadas. O resultado foi influenciado por Santa Bárbara d’Oeste, que encerrou sozinha 452 empregos. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Santa Bárbara d’Oeste e responsável pela macrorregião, Nivaldo José da Silva disse que apesar do resultado negativo, os empresários da cidade ainda estão otimistas. Ele relacionou o fechamento de vagas ao fim da safra do setor de cana-de-açúcar, que influenciou tanto a agropecuária quanto os serviços.

“Houve uma sazonalidade no mês de outubro, principalmente nas usinas, que têm um corte geralmente nessa época, influenciando a agropecuária e os prestadores de serviços”, explicou. “No entanto, em conversa com a indústria e prestadores, temos sentido uma pequena melhora para o final de ano, melhor do que em 2016 por exemplo”, afirmou.

Nivaldo disse que os empresários ainda reclamam da falta de crédito no mercado. “As linhas de financiamento estão muito caras”, criticou o diretor do Ciesp. “Em uma crise econômica, o emprego é geralmente um dos primeiros índices a cair e um dos últimos a serem retomados”.

No acumulado do ano, Santa Bárbara foi quem registrou melhor desempenho, com 642 vagas. A única cidade da RPT com saldo negativo entre janeiro e outubro é Hortolândia, que fechou 181 postos de trabalho no período.