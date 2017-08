Salário médio de admissão pago na RPT pode variar em até 30%

O salário médio de admissão pago na RPT (Região do Polo Têxtil) pode variar até 30%, segundo levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego a pedido do LIBERAL. A cidade que melhor remunera é Hortolândia, com salário inicial de R$ 1.786,86. Já a que menos paga é Santa Bárbara, com média de R$ 1.372,04. Essa diferença está relacionada à estrutura econômica e ao tipo de empresas instaladas nessas cidades, segundo o governo federal. Os dados se referem a 2016. Foto:

Os maiores salários são pagos no setor industrial, que possui características diferentes nas cidades da região. Em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara as empresas têxteis correspondem a um índice que varia de 15% a 30% dos empregos, segundo o Rais (Relação Anual de Informações Sociais). O setor têxtil é caracterizado por empresas de menor porte e que demandam capital humano menos qualificado, o que influencia no pagamento de salários mais baixos. Por outro lado, Hortolândia e Sumaré, que pagam os maiores salários, concentram mais empregos nos setores químicos e de transportes, que demandam mão-de-obra mais especializada pela necessidade em pesquisa e inovação. A avaliação é da economista do Sincomércio (Sindicato patronal do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara), Caroline Brandão.

EDUCAÇÃO. A escolaridade também é um fator de influência. Quando somados os trabalhadores com ensino superior incompleto e completo, Hortolândia alcança 35%. Americana e Sumaré empatam, com 20% cada uma, e Nova Odessa e Santa Bárbara alcançam 15%, segundo o Rais.