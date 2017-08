‘Saidinha’ beneficiará 3,8 mil presos no Dia dos Pais

3,8 mil presos da região serão beneficiados com a saída do Dia dos Pais. Os detentos sairão às 7h do dia 11 de agosto e retornam no dia 16, até 16h. No período, a Polícia Militar vai reforçar as ações de segurança na região.

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), 3,6 mil presos sairão do Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia. Já do CR (Centro de Ressocialização) de Sumaré, 200 presos tiveram direito ao benefício. Os presos que estão no Centro de Detenção Provisória de Americana não têm direito à saída temporária pela data.

O 48° Batalhão da Polícia Militar informou ainda que estão previstas operações a partir do dia 9 de agosto, “com vistas a coibir delitos e atender as demandas de segurança pública em toda área do Batalhão (Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa e também Monte Mor)”.