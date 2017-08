S.Bárbara e Nova Odessa terão R$ 17 mi para obras de saneamento

Os projetos contemplados abrangem o tratamento de água e esgoto, e o combate às perdas de água no sistema de abastecimento. Ao todo, foram qualificados 32 projetos em municípios que integram as Bacias PCJ. Juntos, eles vão receber R$ 65 milhões em recursos.

Três importantes projetos da área de saneamento nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) serão executados com recursos a fundo perdido, provenientes do Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos) e da cobrança pelo uso da água dos rios. Juntas, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa serão beneficiadas com quase R$ 17 milhões em verbas que vão financiar obras estratégicas.

Santa Bárbara vai contar com R$ 5,54 milhões para intervenções na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Balsa e outros R$ 5,83 milhões para a EEE (Estação Elevatória de Esgoto) Barrocão. No caso da unidade de tratamento de esgoto da Balsa, o dinheiro será usado na ampliação e modernização do sistema. Será possível, segundo estimativas do DAE barbarense, aumentar em 600% a vazão local. A capacidade ampliada da ETE vai favorecer o tratamento de resíduos produzidos em alguns bairros de Americana, que já são captados pela estação. Na Estação Elevatória de Esgoto do Barrocão, os recursos vão permitir a instalação de uma nova estação híbrida.

Já Nova Odessa vai investir R$ 5,28 milhões na execução do projeto de troca de rede e ligações domiciliares de água nos bairros Jardim Alvorada e Capuava. O trabalho será feito pela Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), responsável pelos serviços de água e esgoto no município. Oito mil pessoas serão beneficiadas com a troca de 1.765 ligações de água. A iniciativa deve, segundo a prefeitura, reduzir a ocorrência de rompimentos e, assim, contribuir para a diminuição das perdas de água tratada na rede.

Os repasses serão oficialmente anunciados pelos Comitês dos Comitês PCJ nesta sexta-feira, dia 11, em Holambra, onde acontece a 15ª Reunião Extraordinária da entidade. Na mesma plenária, também será definido o cronograma e regras do processo de seleção para financiamento de empreendimentos em 2018.