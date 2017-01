RPT terá verba ‘extra’ contra Aedes

O Ministério da Saúde liberou R$ 440,5 mil para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, na RPT (Região do Polo Têxtil). A portaria, publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira, autoriza o repasse do PVVS (Piso Variável de Vigilância em Saúde) a todos os municípios brasileiros – R$ 152 milhões, no total.

A verba será repassada em duas parcelas. Na região, 60% do montante, o equivalente a R$ 264,3 mil, deve chegar aos cofres municipais ainda esta semana. A segunda parcela, de R$ 176,2 mil, está prevista para julho.

Foto: Arquivo - O Liberal

Segundo o governo federal, o pagamento dos 40% da verba extra está condicionado ao cumprimento de metas pelas cidades, as quais deverão ser alinhadas pelas secretarias estaduais até o dia 30 de junho. No entanto, o Ministério da Saúde já adiantou que um dos critérios deve ser a participação obrigatória no LIRAa (Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti), para cidades com mais de 200 mil imóveis.

O último levantamento feito na região, em novembro, mostrou que os municípios da RPT não corriam risco de surto de dengue, com exceção de Americana, que foi a única cidade a não enviar os dados voluntariamente em tempo hábil. Em 2015, as cinco cidades participaram do programa, sendo que Sumaré e Hortolândia chegaram a entrar em estado de alerta para o risco de surto.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que considera os levantamentos de infestação “fundamentais” para orientar o controle ao mosquito e por isso condicionou a verba.

“Com este reforço financeiro, os municípios vão poder concentrar ainda mais esforços no combate ao mosquito evitando, assim, a proliferação e, consequentemente a transmissão da dengue, vírus zika e chikungunya” declarou. São Paulo é o Estado que receberá maior quantia do Piso Variável, R$ 20,5 milhões, seguido por Minas Gerais, com R$ 16,7 mi.

QUEDA. Em 2016, a RPT reduziu em 88% o número de contaminações por Dengue. Segundo as prefeituras da região, 3.658 pessoas se infectaram entre janeiro e novembro de 2016, quando em 2015 foram 31.675 casos registrados.

No ano passado, porém, as cidades passaram a registrar crescimento de outras doenças transmitidas também pelo Aedes. Foram 60 casos de zika, entre autóctones e importados, e 14 de chikungunya – todos originários de outros municípios. Em 2015, houve apenas um caso de zika, que foi registrado em Sumaré.