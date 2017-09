RPT terá 59,7 mil kits de conversão digital

A RPT (Região do Polo Têxtil) receberá até novembro 59,7 mil kits com aparelhos que emitem sinal digital de televisão. Os equipamentos serão direcionados a famílias de baixa renda como uma forma de auxílio na troca de tecnologia, uma vez que o sinal analógico será desligado na região em menos de dois meses. Nesta quarta-feira, Nova Odessa e Sumaré assinaram os últimos acordos na região para o fornecimento gratuito dos kits pela associação Seja Digital – instituição constituída pelas principais operadoras do país e que está administrando a transição do sinal.

Somente em Sumaré serão fornecidos 24 mil kits compostos de antena digital, conversor, controle remoto e 10 metros de cabo para instalação. Outros 15 mil serão direcionados a Hortolândia. Santa Bárbara d’Oeste receberá 10 mil, Americana cerca de 9,2 mil e Nova Odessa outros 2,7 mil. A distribuição é prioritária para os inscritos no programa federal Bolsa Família e para aqueles que participam de outros programas de benefício a situações de vulnerabilidade social.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em Sumaré e Hortolândia as unidades do Cras (Centro de Referência de Atendimento Social) já estão abertas à população para que as famílias de baixa renda façam o cadastro e o agendamento para retirada dos equipamentos. Os equipamentos chegarão através das agências dos Correios e o agendamento também pode ser feito online através do site www.sejadigital.com.br ou pelo telefone 147. Esta última modalidade também já está habilitada em Americana e Nova Odessa. Nestas duas últimas cidades as retiradas estão também programadas para agência dos Correios. Em Santa Bárbara, o procedimento de distribuição dos kits ainda está sob avaliação do Executivo e a Associação Seja Digital.