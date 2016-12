RPT tem pior novembro desde 2007

A RPT (Região do Polo Têxtil) teve o pior novembro para a geração de empregos desde o início da série histórica do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), em 2007. O saldo negativo foi de 1.808 vagas na soma das cinco cidades, uma média de 60 demissões por dia. Esse também foi o pior resultado desde o início do ano. O município que liderou o número de demissões foi Santa Bárbara d’Oeste. Os dados foram divulgados na tarde de quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Até então, o mês de 2016 com pior resultado havia sido junho, quando 865 pessoas foram demitidas. Em comparação com os meses de novembro da série histórica, o ano que havia apresentado o maior número de desempregados havia sido 2015, com saldo negativo de 1.545. O saldo de empregos em todas as cidades da região ficou negativo no mês passado e Santa Bárbara d’Oeste amargou o pior desempenho, com a demissão de 680 trabalhadores. Americana aparece na sequência, com 568 vagas fechadas. Hortolândia e Sumaré fecharam, respectivamente, 386 e 141 empregos. Nova Odessa foi a que menos demitiu, contabilizando um saldo negativo de 33 postos de trabalho.

A indústria de transformação lidera no número de demissões, com 868 portas fechadas. Todas as cidades da região tiveram saldo negativo nesse setor. Somente em Americana foram 438 vagas fechadas na indústria no mês passado. O setor de serviços também respondeu significativamente pelo saldo, demitindo 408 trabalhadores. O desempenho do setor comercial, contudo, contratou 91 pessoas nas cinco cidades.

Para o professor de economia da FGV (Fundação Getúlio Vargas) de Campinas, Mucio Zacharias, esse saldo positivo no comércio está relacionado às contratações para as vendas de final de ano e que, contudo, foi insuficiente para melhorar o saldo geral. Ele ressaltou que o setor reduziu as contratações em 50% em relação a anos anteriores e definiu como “trágico” os resultados econômicos. Zacharias relacionou o grande número de demissões registradas à questão cambial, à inflação, e ao momento político pelo qual o País vem passando.