RPT registra só 2% da chuva que era esperada para julho

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou apenas 2% do volume de chuva esperado para o mês de julho. Na soma dos cinco municípios – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré – foram 4 mm. As médias históricas individuais somadas indicavam 208 mm de chuva.

A estiagem está relacionada a uma massa de ar seco que esteve sobre o Estado em julho, e que se prolongou por um período além do esperado. A explicação é do meteorologista do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Fabio Rocha. Ele disse que o fenômeno é comum durante o Inverno.

“Essa massa de ar é típica para o período, mas a variabilidade anual pode fazer com que fique mais forte em um ano do que em outro. Geralmente dura 10 dias, mas essa está atuando há 15. Nessa massa de ar seco, os ventos são descendentes. As nuvens se formam de baixo para cima, ou seja, no sentido oposto, então essa massa dificulta a formação de nebulosidade”, disse o meteorologista. Segundo ele, a massa de ar deve ceder e há possibilidade de precipitação na cidade de São Paulo a partir de quinta-feira. Segundo o portal Climatempo, as mínimas em Americana podem chegar a 13° na sexta-feira. O site também prevê a possibilidade de 2 mm de chuva na quinta-feira.