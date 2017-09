Cartórios da RPT registram 28 crianças por dia

Vinte e oito crianças são registradas, em média, nos cartórios da RPT (Região do Polo Têxtil) diariamente. O número corresponde ao período entre 2013 até o último dia 18, quando mais de 46,9 mil bebês nasceram e foram naturalizados nas cinco cidades que compõem a microrregião.

O dado foi levantado pela Arpen (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo) a pedido do Grupo Liberal. O banco de dados da instituição também revelou que nos últimos 20 meses, nasceram 400 meninos a mais do que meninas na região.

De acordo com a professora Tirza Aidar, pesquisadora do Departamento de Demografia do IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a média de nascimentos na RPT, contudo, é de 35 crianças por dia. “O número de registros [em cartório] diários pode variar por algumas razões, dentre elas, a demora para registrar os nascimentos de residentes na região ou registros efetuados em outras cidades”, explicou.