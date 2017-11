RPT descumpre metas nacionais para Educação

As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) descumpriram pelo menos uma das quatro principais metas estabelecidas por lei no PNE (Plano Nacional de Educação), conforme o Sistema de Monitoramento dos Planos de Educação.

Outras duas metas devem ser cumpridas até 2024. Uma delas prevê que a taxa de atendimento em creches seja de 50%, enquanto a outra coloca como objetivo que 85% dos adolescentes 15 a 17 anos estejam matriculados no ensino médio.

Em Americana, o sistema aponta risco de descumprimento das duas metas. A cidade tem índice de 53,69% no caso das creches e de 87,05% com relação ao ensino médio, mas os percentuais têm caído desde 2014. Em Sumaré, os índices estão abaixo da meta – 35,37% e 68,57%, respectivamente, e também têm diminuído.

Em Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, há risco de descumprimento da meta quanto ao ensino médio. Os municípios encerraram 2016 com índice de 81,73% e 58,96%, percentuais que também têm reduzido.

O estudo foi feito pelo Grupo de Trabalho do IRB (Instituto Rui Barbosa) e da Atricon (Associação dos Tribunais de Contas), com base no Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Para a Secretaria Estadual de Educação, o período “pode distorcer a análise”. A secretaria estadual defende que “diversas medidas estão sendo implantadas com o objetivo de aumentar a presença e frequência escolar”. Dentre as medidas, cita, por exemplo, a liberação de celulares para fins pedagógicos em sala de aula, a compra de computadores e notebooks de última geração, o fortalecimento do programa Escola da Família e a escola de tempo integral. Sobre a meta relacionada aos jovens matriculados nas escolas, a Secretaria de Educação ressaltou que “o ensino no Estado de São Paulo já é universalizado, ou seja, há vagas para atender todos os alunos que precisarem” – a rede estadual é a responsável pelo ensino médio.

A Prefeitura de Americana comunicou que, neste ano, aumentou o número de vagas em creche com a inauguração da Creche Tupã e o aumento da oferta por meio do convênio Creche Para Todos e entidades filantrópicas. Ao todo, houve acréscimo de 582 vagas, segundo a prefeitura. “O Plano Municipal prevê o atendimento de 25% da demanda inscrita e não atendida até 2024”, apontou.

Procurada pelo LIBERAL, a Prefeitura de Sumaré não se manifestou sobre o assunto. A administração de Santa Bárbara d’Oeste informou que comentará a questão hoje.