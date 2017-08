Roubo de cargas tem alta de 41% em julho

O roubo de carga continua crescendo na RPT (Região do Polo Têxtil) e apresentou aumento de 41% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Este tipo de ocorrência saltou de 17 para 24 casos nos períodos analisados. Os dados foram divulgados nessa sexta-feira pela SSP (Secretaria de Segurança Pública). Só neste ano, a soma atinge 124 casos contra 110 de 2016, no mesmo período.

A cidade que mais aumentou o número de ocorrências desta natureza foi Sumaré. Foram sete em julho do ano passado contra 11 este ano. Hortolândia manteve nos dois períodos um registro de nove casos. Nova Odessa, que não havia contabilizado nenhum tipo neste crime no ano passado teve dois em julho de 2017. Santa Bárbara d’Oeste saltou de zero para um roubo. Já Americana teve um caso em julho do ano passado e um este ano. Foto: Ana Carolina Leal / O Liberal

Por outro lado, a cidade já soma 16 ocorrências deste tipo desde o início do ano. Embora 2017 nem tenha terminado a cidade já é recordista nesse tipo de crime, que nunca teve tantos casos desde o início da série histórica da SSP.