Rotas de turismo são marcadas por abandono e marasmo

Contudo, em visita na última quarta-feira, o cenário encontrado pelo LIBERAL era bem diferente do descrito no projeto de lei. Além do marasmo, mesmo em época de recesso escolar, apenas um casal visitava a represa para praticar pesca ilegal. O local também apresentava problemas de infraestrutura e falta de segurança. Também foi difícil encontrar, na área de churrasqueiras, um espaço que pudesse ser de fato usado pelas famílias devido à falta de manutenção dos equipamentos. No Horto Florestal, outra cena nada animadora. Já na entrada, a cabine de acesso que deveria controlar a chegada de visitantes está abandonada. Alvo constante de queimadas, a área de preservação ambiental é cercada por matas sem sinalização de trilhas. Ninguém visitava o local na última quarta-feira.

O projeto que pode colocar Sumaré na rota do turismo foi apresentado pelo deputado Itamar Borges (PMDB). Na justificativa, ele diz que a cidade cresceu muito nos últimos anos, mas preserva algumas “características aconchegantes, como praças públicas arborizadas, locais para caminhadas e espaços de convivência”. Cita, como atrações “importantes locais de visitação” o Horto Florestal – com espaços para caminhada e conhecimento de espécies nativas – e a Represa do Marcelo – que conta com espaço para shows, área de churrasqueira e parquinho infantil.

Nova Odessa e Sumaré estão pleiteando, junto ao governo estadual, o título de “Municípios de Interesse Turístico”. Para isso, apresentaram – por intermédio de deputados estaduais – projetos de lei que, se aprovados na Assembleia Legislativa e sancionados pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), podem garantir uma verba anual de até R$ 700 mil para investimentos no setor. Nesta última semana, a reportagem do LIBERAL visitou as principais atrações turísticas elencadas por cada município na tentativa de convencer os parlamentares e o próprio chefe do Palácio dos Bandeirantes e o cenário encontrado, entretanto, não foi nem um pouco convidativo para um passeio.

Já Nova Odessa se escora no rótulo de “Paraíso do Verde” em busca dos recursos federais. Na Alesp, o projeto foi apresentado pelo deputado Marcos Zerbini (PSDB). O tucano dá maior destaque para um jardim botânico particular – cuja entrada custa, em média R$ 25 – e para o IZ (Instituto de Zootecnia) – que não é aberto ao público em geral. Entre os espaços públicos, aparece o Parque Ecológico Isidoro Bordon.

As irmãs Endy e Grasiele Andrade de Oliveira, de 27 e 26 anos respectivamente, aproveitaram as férias para conhecer Nova Odessa, já que são de Americana, mas não gostaram do que encontraram. “Não está muito bem cuidado e é bem simples”, observou Grasiele, logo após constatar o assoreamento do lago e a interdição de boa parte da pista de caminhada do parque, ao lado da reportagem do LIBERAL. Questionadas, as duas prefeituras não se manifestaram sobre o assunto até o fechamento da edição.

LEIA TAMBÉM: Em dois dias, região tem três veículos furtados

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Cauê Macris (PSDB), recebeu das mãos dos prefeitos Benjamim Bill Vieira de Souza (Nova Odessa) e Luiz Alfredo Dalben (Sumaré) os projetos que, posteriormente, foram apresentados por colegas do Legislativo. Ele entende que os gestores municipais têm focado os recursos públicos na saúde, educação e segurança pública, o que explicaria a falta de cuidados com os atrativos turísticos.

“Para ser um município de interesse turístico, as cidades não precisam ter necessariamente vocação para isto. Esta é uma classificação para aqueles que querem começar a trabalhar seus potenciais”, explicou o tucano, diante das deficiências estruturais apontadas na reportagem. “O que eu tenho sentido é que há uma grande vontade dos prefeitos da região em obter esta verba, porque ela é carimbada e tem destino certo para o turismo, não podendo ser, portanto, aplicado em outras áreas. A minha orientação tem sido exclusivamente para que eles se atenham as exigências legais. Dificilmente um projeto que esteja com todos os critérios atendidos será excluído pelos deputados”, garantiu.

Exaltando o potencial da verba, Cauê disse que o turismo é uma saída para o desemprego. “É importante que os gestores públicos enxerguem que diante deste quadro de crise, o turismo é um estímulo ao emprego e consumo, através dos roteiros gastronômicos e de lazer. É um importante meio de geração de renda”, pontuou.

Qualquer cidade pode requerer o título de “Município de Interesse Turístico”, segundo o governo estadual, desde que tenha aptidão para o setor e atenda algumas exigências previstas na lei, como possuir meios de hospedagem no local ou na região, serviços de alimentação e serviço de informação turística. Também deve ter capacidade de atender a população fixa e flutuante, quanto ao abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos.

Americana e Hortolândia elaboram projeto que deverá ser apresentado futuramente com esse objetivo. Santa Bárbara não respondeu se tem interesse em pleitear a verba estadual por meio do projeto de lei. Nesse primeiro semestre, 40 municípios já foram contemplados e outros 193 já tiveram projetos apresentados na Alesp.

Os municípios também devem ter o Conselho Municipal de Turismo criado por lei especifica e aprovada pela câmara. Após a apresentação do projeto de lei, feita por meio de um deputado, a documentação da cidade é encaminhada para a Secretaria Estadual do Turismo. A pasta e seus técnicos avaliam a validade da proposta. Se for aprovada, a secretaria informa a Assembleia que pode votar o projeto. Aprovado o projeto, ele é encaminhado ao governador, que o sanciona como lei.