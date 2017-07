Rota do Trem Intercidades deve ser ampliada

Demanda dos prefeitos de Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba, o prolongamento da linha do Trem Intercidades até essas cidades é uma “tendência”, segundo o governador Geraldo Alckmin (PSDB). A declaração foi dada em Sumaré, nesta quinta-feira.

“O mais importante é a anuência do Governo Federal em ceder a faixa que margeia a estrada de ferro do trem de carga porque é isso que vai permitir a PPP (Parceria Público-Privada). Se o governo ceder as áreas, o estudo que nós fizemos mostrou que cabem quatro linhas ferroviárias, duas de carga e duas de passageiros. A hora que o governo liberar já temos bem adiantados os estudos para lançar o edital. O projeto original é que ligue São Paulo, Jundiaí, Campinas e Americana, mas é claro que a tendência depois é ampliar”, afirmou Alckmin.

O Trem Intercidades vai consumir investimentos da ordem de R$ 5,4 bilhões, compartilhados entre empresas e poder público. A estimativa é que 60 mil pessoas, diariamente, vão se utilizar do trem nos 135 quilômetros entre Americana e São Paulo.