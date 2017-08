Rota de fuga no pedágio causa queixas a moradores da P. Azul

A remoção de redutores de velocidade na Rua dos Brilhantes – via que começa ao lado da Churrascaria Apaloosa e dá acesso a uma região tomada por chácaras de recreio – se transformou em um verdadeiro pesadelo para os moradores da Praia Azul, em Americana. O estradão poeirento começou a ser usado como rota de fuga para caminhões, que deixam a Via Anhangüera antes da praça do pedágio, no quilômetro 118, em Nova Odessa, e trafegam pelas ruas do bairro antes de voltar à rodovia. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

As barreiras de concreto que existiam no ponto reduziam a largura do trecho trafegável. Só carros podiam passar pelo local. Mas os próprios moradores dos bairros rurais da região solicitaram a desobstrução da passagem. Os motoristas alegavam que corriam o risco de ser assaltados quando reduziam a velocidade para contornar os obstáculos. Atender ao pedido, no entanto, causou um mal-estar tremendo entre a Prefeitura de Nova Odessa e CCR AutoBAn, que administra a rodovia.

Ainda no ano passado, o governo do prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB) pediu à concessionária a remoção das barreiras, mas a solicitação foi negada. E o motivo não foi apenas a queda de arrecadação do pedágio. À época, segundo a concessionária, a prefeitura foi alertada sobre os riscos provocados pela retirada do dispositivo: o sistema viário municipal seria usado pelo tráfego de características rodoviárias. Também foram citados os transtornos causados aos moradores do trecho.