Resolução eleva verba para obras hídricas

Uma Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, aprovada em dezembro, deve aumentar o poder de investimento em gestão hídrica na região das Bacias PCJ (rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), onde está inserida a RPT (Região do Polo Têxtil). A partir deste ano, os valores da cobrança pelo uso da água em rios de domínio da União passarão a ser atualizados anualmente, com base na variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), e isso deve aumentar em R$ 500 mil a arrecadação dos Comitês PCJ.

Para a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, o reajuste aplicado em 2018 será de 2,7%. Essa cobrança é feita aos municípios, autarquias e empresas que captam água nos rios de domínio federal, como o Piracicaba, por exemplo. Nas Bacias PCJ (rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), esse aumento representa cerca de R$ 500 mil a mais na arrecadação da Cobrança PCJ Federal prevista para este ano, que até então era estimada em R$ 18 milhões.

Na avaliação do diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera, a medida garante poder de investimento aos Comitês PCJ na região. “A atualização monetária anual e automática é importante porque os mecanismos e valores cobrados são definidos quando é aprovado o Plano de Bacias. Como o Plano de Bacias é revisto a cada quatro ou cinco anos, os valores acabam ficando defasados”, disse.