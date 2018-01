Repasse do imposto das praças de pedágios cresce 7% na região

Os repasses de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) provenientes de praças de pedágios cresceram 7% no ano passado em relação a 2016. O aumento é menor do que o registrado entre 2016 e 2015, quando o montante havia subido 8,8%. Os números foram informados em balanço divulgado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) nesta terça-feira.

No total, foram repassados R$ 20,646 milhões às cinco cidades que compõem a região. No ano anterior haviam sido R$ 19,267 milhões. Os valores para cada município são definidos com base na proporção da extensão das rodovias sob concessão que atravessam cada cidade. Na RPT, quem mais recebe é Sumaré. Foram repassados R$ 7,822 milhões em 2017 para a cidade. Foto: Arquivo / O Liberal

O dinheiro pago pelas concessionárias não é carimbado – ou seja, pode ser utilizado pelas prefeituras em qualquer área que esteja precisando, como saúde, segurança, educação ou infraestrutura urbana.

O imposto começou a incidir sobre as tarifas de pedágio em 2000 e, desde então, já foram repassados R$ 4,5 bilhões para os municípios beneficiados. Na RPT, nesse mesmo período foram repassados mais de R$ 202 milhões para as cinco cidades.