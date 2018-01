Repasse do ICMS tem alta em três cidades da região

O valor do repasse do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) aumentou em três cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), mas caiu em outras duas. O montante de 2017 foi 2,6% maior que o do ano anterior, mas o crescimento ficou abaixo da inflação no período, de 2,9%. Apesar disso, na análise de economistas, o resultado aponta para provável melhora no cenário durante 2018.

O total de ICMS recebido em 2016 pelas cinco cidades da RPT juntas foi de R$ 587,4 milhões, e o número subiu em 2017, chegando a R$ 602,8 milhões. O resultado positivo, entretanto, deve ser atribuído majoritariamente à arrecadação de Sumaré, que recebeu R$ 176 milhões no ano passado, R$ 16,3 milhões a mais que no ano anterior. Também tiveram aumento as cidades de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

Questionada sobre o bom resultado, Sumaré não encaminhou resposta. Santa Bárbara d’Oeste, por sua vez, disse que o aumento na cidade não foi tão significativo e comemorado, e afirmou que busca realizar ações para incentivar empresas no município a fim de elevar a arrecadação. Já Nova Odessa, que teve o segundo maior aumento, informou em nota que o resultado está ligado à reação da economia.