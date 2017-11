Repasse de impostos cresce 23,7% na região

Os repasses de tributos feitos pelo governo estadual aos municípios da RPT (Região dop Polo Têxtil) cresceram 23,7% no mês de outubro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em números absolutos, a região viu os repasses mensais crescerem de R$ 52,2 milhões para R$ 64,5 milhões.

Também houve um crescimento importante na diferença entre o que o Estado repassou em relação a setembro – as cidades arrecadaram em outubro 9,82% a mais que no mês anterior.

O resultado foi puxado pela arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço), o principal tributo repassado pelo Estado a cada município. De um ano para o outro, a RPT registrou um aumento de 25,7% no valor da cota mensal. Só entre setembro e outubro deste ano, o ICMS repassado aos cinco municípios cresceu 14,7%.