Regularização fundiária tem aumento na região

Cerca de 3,3 mil famílias da RPT (Região do Polo Têxtil) conseguiram, no ano passado, a regularização fundiária das casas onde moram. O número é 768% maior do que o registrado em 2015, quando apenas 384 lotes foram regularizados, segundo dados fornecidos pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).

As regularizações foram realizadas por meio do programa estadual Cidade Legal, que possibilita agilidade na emissão dos documentos de loteamentos, diminuindo para alguns meses um procedimento que levaria anos. Em maio do ano passado, o LIBERAL publicou reportagem mostrando que mais de 13 mil lotes ainda estavam irregulares na região.

Os lotes que precisam de regularização são aqueles que não possuem escritura, planta e que, na prática, os moradores não são proprietários legais do imóvel. O município que mais regularizou residências no ano passado através desse programa foi Hortolândia, que “legalizou” 1.682 lotes. Foto:

A prefeitura foi questionada sobre quantas casas ainda aguardam passar pelo processo de regularização, mas não respondeu o número atualizado – em maio, eram 4,7 mil lotes, entre áreas públicas, particulares e pertencentes à CDHU e à União.

Santa Bárbara d’Oeste regularizou, no ano passado, 1.614 casas. A prefeitura explicou que os bairros Rosemary e Eldorado, que ainda precisam ser regularizados, estão na fase de análise dos documentos e emissão da declaração de conformidade urbanística e ambiental. Já o bairro Beira Rio ainda está no processo de emissão do auto de regularização.

Americana regularizou 38 lotes por meio do programa Cidade Legal no ano passado. A Secretaria de Habitação explicou, por meio de nota, que atualmente 390 unidades no loteamento de interesse social Vila Bela, na região do Zanaga, aguardam regularização.

“O município ainda não conseguiu concluir o processo desse loteamento junto ao Cidade Legal por conta de um processo administrativo que está na fila de precatórios para ser liquidado”, trouxe o texto oficial.

Sumaré, município com mais lotes em situação irregular na região, com 7.080 casas nessa situação, não conseguiu emitir nenhuma regularização entre 2015 e 2016. O novo governo informou que, por conta da transição, não poderia se posicionar. Na RPT, Nova Odessa é a única que não tem imóveis pendentes de ser regularizados.