RPT terá representantes em curso para Olimpíada de Neurociências

A RPT (Região do Polo Têxtil) terá oito representantes da rede estadual de ensino no curso preparatório para a III Olimpíada de Neurociências, que será realizada pelo Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O curso será realizado nos dias 26 e 27 de janeiro.

A Olimpíada vai ocorrer no dia 18 de março, na capital paulista. Estarão presentes no preparatório dois professores da escola Professor Ary Menegatto, de Americana; dois alunos e três professores da Comendador Emilio Romi, de Santa Bárbara d’Oeste, e uma professora do colégio Elysabeth de Mello Rodrigues, localizada em Sumaré.

Os alunos que participarão do curso estarão automaticamente inscritos na Olimpíada, mas é possível se inscrever na competição até o dia 1° de março através do www.einstein.br. Ao todo, foram selecionados para participar do preparatório 250 alunos e professores da rede pública e particular do ensino básico.

Os professores selecionados deverão acompanhar os alunos durante todo o curso e posteriormente aplicar o conhecimento adquirido nas escolas que lecionam. O objetivo do curso é aproximar jovens e adolescentes da Neurociência para despertar o interesse dos alunos a ingressarem em carreiras científicas.

A competição será composta por perguntas orais e respostas escritas, podendo incluir também testes de laboratório, atividades práticas de neuroanatomia e neurohistologia, diagnóstico do paciente com atores e análise de imagens.

