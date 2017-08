Região tem três prisões por tráfico em menos de sete horas

Três homens foram presos por tráfico de drogas nesta quarta-feira (9), na região. Os flagrantes ocorreram entre 11h50 e 18h15 no Jardim dos Ipês, em Sumaré; e no Parque Gabriel e Jardim Amanda, em Hortolândia. Dois deles tentaram fugir ao ver a viatura da PM (Polícia Militar), mas acabaram sendo detidos. Foto: Arquivo/O Liberal

Por volta das 11h30, um rapaz foi preso dentro de um prédio em construção, na Travessa dos Tropeiros, no Parque Gabriel, em Hortolândia. Policiais militares faziam patrulhamento e quando passaram pelo local desconfiaram do comportamento do indiciado. Ao notar a presença dos soldados, o suspeito jogou uma bolsa no chão e correu, porém, foi detido ainda dentro do prédio.

Ele acabou confessando que estava na companhia de um outro rapaz conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, mas este conseguiu fugir. Na bolsa dispensada por ele encontraram porções de cocaína, crack e maconha.