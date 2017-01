Região tem previsão de temporais até domingo

A chuva constante dos últimos dias deve dar lugar a pancadas mais fortes, com chances de temporais na RPT (Região do Polo Têxtil), neste fim de semana A mudança climática ocorre em função de um fenômeno meteorológico chamado de zona de convergência de umidade, que deve ficar no Estado de São Paulo até domingo e intensificar a nebulosidade. Em Americana, a Defesa Civil calcula que deve chover, nesta sexta-feira, até 50 mm.

O meteorologista Marcos Viana, do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), vinculado ao Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), explicou que um canal de umidade veio da região Noroeste para o Sudeste do País, já atingindo o estado São Paulo nesta quinta-feira. Fenômeno parecido ocorreu no fim da semana passada, mas com uma duração maior de dias. “Esse sistema vai durar menos em relação ao anterior, mas pode trazer uma quantidade significativa de chuva. Há possibilidade de temporais, aumentam as condições em relação a dias em que não há sistema nenhum atuando”, explicou Viana.

Apesar das chuvas frequentes, elas estão ocorrendo em um período longo em vez de concentradas em um período de uma ou duas horas, contribuindo para que não haja muitas ocorrências, segundo explicou o técnico da Defesa Civil de Americana, Paulo Andreolli. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Choveu desde o início do mês 164,6 mm na cidade. A média esperada é de 260,7 mm, segundo a Sala de Situação do Consórcio PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí). “Se continuar chovendo segundo a previsão que recebemos da Defesa Civil Estadual, deve chegar à média para o mês”, avaliou Andreolli.

Em toda a Região do Polo Têxtil choveu 1.134 mm desde o início do ano, cerca de 87% do esperado para a época, que é de 1.301,5 mm acumulados. Os dados foram levantados junto à Sala de Situação e às Defesas Civis dos municípios.

Caso o volume de água da última semana tivesse sido armazenado, seria possível abastecer por três meses um município com 400 mil habitantes, segundo levantamento realizado pelo Consórcio PCJ. A vazão média do Rio Piracicaba chegou, entre os dias 18 e 23 de janeiro, a níveis superiores a 600 metros cúbicos por segundo – a média esperada para o mês de janeiro é de 200 metros cúbicos.