Região registra queda no número de agressões contra idosos

Os casos registrados no Disque 100, no entanto, representam apenas uma parcela das denúncias de violações que ocorrem na região, já que parte da população ainda não conhece o serviço. Em Santa Bárbara, por exemplo, o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Celso Calleff, afirmou que 90% dos casos de violência são denunciados pessoalmente, o que faz com que o número de denúncias seja maior do que parece.

Apesar da agressão sofrida pelo aposentado Sebastião Mendes, de 88 anos, na manhã da última quinta-feira – que foi atacado por um professor da rede estadual de ensino, num caso que chocou Americana -, o número de registros de violência contra idosos diminuiu 42% na RPT (Região do Polo Têxtil) em um ano, segundo dados do Disque 100, serviço do governo federal que recebe esse tipo de denúncia. De janeiro a maio deste ano, o serviço registrou 98 casos contra pessoas com 60 anos ou mais nas cidades de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré. Para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado, foram contabilizadas 170 ocorrências.

Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

“As pessoas ainda não têm essa cultura do Disque 100. A maioria [das situações] que chega para gente não vem pelo Disque 100, vem diretamente. Neste ano, se continuarmos na mesma proporção do ano passado, vamos superar a quantidade de atendimentos”, declarou. Pelo serviço disponibilizado pelo governo federal, Santa Bárbara registrou dez casos de violência de janeiro a maio deste ano. Se levado em consideração as denúncias de maus tratos e abandono feitas diretamente no conselho, o número sobe para 38. “O que nós temos de maior incidência é conflito familiar, muitas vezes provocados por alcoolismo e drogas. São pessoas que estão inseridas na família do idoso e acabam interferindo na vulnerabilidade dele”, disse Calleff. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, o Conselho Municipal do Idoso da cidade atendeu 19 casos desta natureza, o que corresponde a 32% do total de atendimentos.

DEFESA. A advogada e presidente do Conselho Municipal do Idoso de Americana, Danielle dos Santos Marques Curciol, afirmou que as denúncias de violência devem ser sempre realizadas através do Disque 100, bem como nas delegacias especializadas para a defesa dos direitos dos idosos. “No caso de Americana, como o município não dispõe de uma delegacia especializada, as denúncias estão sendo registradas na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). É importante destacar que, caso as autoridades não sejam informadas sobre a violação de direitos, não será possível intervir na situação. Além disso, não havendo a formalização das denúncias, os agressores poderão criar um sentimento de impunidade, que os levará a continuar praticando o crime”, alertou.

Após o registro, as denúncias ao Disque 100 são encaminhadas imediatamente aos órgãos competentes para analisar o caso. Um novo acompanhamento é feito pela equipe que redirecionou o serviço depois de 72 horas.

Como fazer denúncias

O Disque 100 funciona diariamente, das 8h às 22h, inclusive fins de semana e feriados. A ligação é gratuita e o usuário não precisa se identificar. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas, no prazo de até 24 horas, aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização, de acordo com a competência e as atribuições específicas

O Disque 100 pode ser acessado da seguinte forma: Ligação gratuita para o número 100 (no Brasil); Através do e-mail: disquedenuncia@sedh.gov.br ou pelo site: https://www.disque100.gov.br/

Principais agressores são os próprios filhos e netos

Assim como acontece em Santa Bárbara, a maior incidência de violências contra idosos em Americana tem sido registrada no âmbito familiar. Geralmente é cometida por filhos, netos ou outros familiares, informou a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Danielle dos Santos Marques Curciol. “As violências ocorrem principalmente com os idosos que são dependentes de cuidados, os indefesos, que não possuem mobilidade para sair de casa ou até mesmo para reclamar ou denunciar”, declarou. De acordo com ela, entre as mais diversas formas de violações, as mais constatadas são as agressões físicas, psicológicas, abusos sexuais, exploração material ou financeira e abandono.

“Portanto, se faz cada vez mais necessário conscientizar a sociedade sobre alguns sinais que podem indicar algum tipo de violência, como: hematomas ou ferimento inexplicáveis, olhos roxos, quedas frequentes, recusa do cuidador em deixar o idoso sozinho com outra pessoa, perda de peso e sintomas de desnutrição, óculos quebrados com frequência, roupas sujas, rasgadas, aparência de descuido, sinais de sonolência excessiva por uso de medicamentos sedativos e demonstração de medo diante de certas pessoas”, alertou.

Em Americana, o Conselho Municipal do Idoso não registra denúncias. “Quando é consultado sobre alguma situação de negligência ou violação de direitos, o conselho presta informações sobre o local mais adequado para registro da denúncia no município”, declarou Danielle. Com o objetivo de garantir os interesses e proteção da pessoa idosa, o órgão colocou em prática o projeto “Roda da Conversa 60+”. Por meio da iniciativa, mensalmente, são promovidas palestras e discussões sobre diferentes temas no Civi (Centro de Integração do Idoso).