Região registra o primeiro caso de H1N1 em 2017

No ano passado, a região viveu um surto da doença. Em junho veio a confirmação da 10ª morte provocada por H1N1 somente em Americana. No início deste ano, a prefeitura de Hortolândia registrou um caso suspeito de morte por gripe suína, mas o caso foi descartado.

Segundo a Secretaria de Saúde de Hortolândia, o bebê tinha um mês quando contraiu a gripe H1N1, em julho. Ele reside na região do Jardim Brasil, e já está em casa. A confirmação de que trata-se de um caso de gripe suína foi recebida na semana passada pelo município. Não havia informações sobre qual unidade de saúde ele esteve internado e nem sobre o gênero da criança envolvida no caso.

O vírus que circulou com mais intensidade este ano no país foi o H3N2, que atinge principalmente idosos. Em Americana, são quatro casos, e o mais recente foi notificado em julho. O paciente é um homem de 65 anos, morador do Profilurb, região do Antônio Zanaga. Ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Francisco e seu quadro de saúde, segundo informações da prefeitura, é estável.

Americana teve ainda outros três casos de H3N3, sendo que em um deles a paciente morreu, em março. A paciente, uma moradora do Jardim Mirandola morreu durante uma temporada que passava no município de Taubaté (SP). O caso, é importado, pois se infectou em outra cidade.

Em Hortolândia houve a confirmação de um caso por Influenza B. Nova Odessa teve dois casos de H3N2. Santa Bárbara d’Oeste registrou uma confirmação de H3. Já Sumaré soma sete casos positivos de vírus H3 e um de Influenza B. Em toda a região, 94 casos seguem sendo investigados, e a maioria deles (80) foi notificado em Sumaré.