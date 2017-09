Região prepara desfiles para comemorar Independência do Brasil

Os tradicionais desfiles de 7 de setembro comemoram os 195 anos da Independência do Brasil e reforçam o sentimento de civismo na região nesta quinta-feira (7). Os eventos contam com a participação de escolas, associações civis, instituições militares, grupos de escoteiros e são uma oportunidade de lazer para toda a família. O LIBERAL reuniu informações sobre os cortejos nas cidades da região.

Em Americana, o tradicional desfile de 7 de setembro será mais uma vez no CCL (Centro de Cultura e Lazer) com início às 8h30. Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, o evento contará com a participação de 17 grupos, entre escolas, associações e instituições militares. O cortejo terá início no CCL, sairá para a Avenida Brasil no sentido bairro-Centro e retornará ao CCL pela rua das Palmeiras. O trajeto será curto para que não atrapalhe o atendimento do hospital localizado nas proximidades, segundo a prefeitura.

Além do desfile, “o Fundo Social de Solidariedade estará com um ponto de venda de pastel, refrigerante e água. Haverá, ainda, uma exposição do veículo autotanque do Corpo de Bombeiros, que a criançada gosta de conhecer, fotografar, enfim, é um evento cívico para toda família aproveitar no feriado “, destacou o secretário de Cultura e Turismo do município, Fernando Giuliani.