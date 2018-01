Região perde 700 vagas na indústria em 2017

O presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Dimas Zulian, destacou que um dos motivos para a redução foi o fechamento da Nexans Brasil, em Americana. Cerca de 260 pessoas trabalhavam na unidade e as atividades irão migrar para a planta do Rio de Janeiro. “É uma pena que não tivemos abertura”, comentou.

As diretorias regionais do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) com sedes na RPT (Região do Polo Têxtil) registraram o corte de 700 postos de trabalho na indústria em 2017. O balanço do ano foi divulgado ontem pela entidade.

Por outro lado, a área de veículos automotores e autopeças se sobressaiu sobre as demais, com elevação de 44,69% no número de empregados. Segundo Zulian, este crescimento foi motivado pelo aumento na quantidade de veículos produzidos.

Dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) apontam que a produção subiu de 2,2 mil em 2016 para 2,7 mil em 2017, o que corresponde a uma variação de 25,2%. “Essa abertura de novas vagas é decorrente desse crescimento no setor específico automotivo”, disse.

Já Santa Bárbara d’Oeste, única cidade atendida pela diretoria local, perdeu 400 postos no ano passado. No município, nenhum setor registrou aumento. A área que teve maior queda foi a de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos: 15,61%.

José Ricardo Roriz Coelho, vice-presidente e diretor titular do Decomtec (Departamento de Competitividade e Tecnologia) da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), afirmou ter expectativas de melhora agora em 2018. “Temos que ser cautelosos porque o País ainda precisa da aprovação das reformas que estão em andamento, mas esperamos uma modesta recuperação do emprego da indústria em 2018”, ressaltou. Antes do mês passado, o saldo era neutro na soma das duas regiões. Juntas, elas perderam 700 vagas de emprego somente em dezembro. Houve queda de 600 postos nas cidades atendidas pela diretoria de Americana e de 100 em Santa Bárbara d’Oeste.

ESTADO

Em 2017, o Estado de São Paulo registrou redução de 35 mil funcionários e este foi o melhor resultado desde 2011. Para 2018, Coelho acredita que haverá a geração de 20 mil postos. “Esperamos que a recuperação observada da economia em 2017 siga neste ano”, salientou.