A RPT (Região do Polo Têxtil) ganhou um novo imigrante legalizado por dia entre 2010 e 2014. Segundo os números mais atuais do Ministério do Trabalho e Emprego, que foram divulgados no início deste mês, Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré receberam, juntas, 1.715 estrangeiros no período de cinco anos, aponta o Sincre (Sistema Nacional de Cadastro e Registro de Estrangeiros). O levantamento, feito a pedido do LIBERAL, mostra também que Santa Bárbara foi o município que registrou o maior crescimento no número de imigrantes (1180%). Na região, o aumento foi de 231%.

São várias línguas e inúmeras bandeiras, mas os bolivianos e os haitianos predominam entre os imigrantes legais que escolheram uma das cinco cidades da RPT como sua nova casa. Segundo o Sincre, entre 2010 e 2014, chegaram à região 620 bolivianos e outros 181 haitianos. Os japoneses também desembarcaram com intensidade: 144 imigrações foram contabilizadas pelo sistema. Mas vieram para cá pessoas nascidas nos Estados Unidos, Peru, Chile, Alemanha e Portugal.

Entre as cidades da região, Santa Bárbara foi o principal alvo dos estrangeiros. Em 2010, o município abriu “as portas” para 10 novos imigrantes, número que saltou para 128 em 2014. Americana também se destacou, tendo recebido 61 estrangeiros em 2010, contra 272 em 2014, o que representa um aumento de 345%. O crescimento em Nova Odessa foi de 266% no período analisado e de 138% em Hortolândia. Sumaré foi a única cidade que registrou recuo entre 2010 e 2014 (-9%). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os imigrantes haitianos começaram a chegar timidamente à região em 2012, quando 10 registros foram contabilizados pelo Sincre. Esse número mais que dobrou no ano seguinte (23) e se consolidou em 2014: 45 em Americana, 35 em Nova Odessa, 49 em Santa Bárbara e outros 19 em Sumaré, totalizando 148 imigrantes da ilha caribenha.

Os bolivianos, contudo, estão há mais tempo na região, registrando altas taxas de imigração desde no início do levantamento (2010), quando 43 pessoas deram entrada de forma legal. O ápice foi observado em 2011, quando 182 pessoas vindas do País sul-americano chegaram à RPT.

O LIBERAL mostrou em maio passado, porém, que a chegada de imigrantes em Americana diminuiu este ano, em comparação com 2015, motivada principalmente pela crise econômica. O presidente do Conselho Nacional de Imigração, Paulo Sergio de Almeida, apontou que o desemprego no País demorou mais para atingir os imigrantes.

“Ao contrário de outros países do norte global, onde a crise econômica afetou primeiramente os imigrantes, no Brasil isso aconteceu apenas a partir dos últimos meses de 2015, um quadro que segue em 2016”, disse o presidente do conselho.

A vida de quem deixa seu país de origem para vir ao Brasil é marcada pelo sonho de melhores condições e, ao mesmo tempo, pela saudade de casa. Dieuny Compere, de 36 anos, deixou a República Dominicana há um ano para vir morar em Santa Bárbara. Ela veio reencontrar o marido haitiano, que já morava na região. O coração, contudo, está na ilha caribenha, já que a filha de 10 anos continua por lá.

Trabalhando como líder de cozinha em um shopping da cidade, Dieuny conta que se adaptou bem à rotina na cidade. A maior diferença, segundo ela, é o clima. “Estamos analisando se vamos trazer minha filha para cá ou se é melhor para ela ficar por lá. As pessoas falam que a educação aqui é muito diferente, aprende um idioma só, não tem muita segurança para os meninos estrangeiros. Lá, se não tenho como cobrir a universidade, tem muitas que são grátis”, contou.

O boliviano Fernando Cori, de 30 anos, mora com o irmão e a cunhada em uma casa alugada na Vila Bertini, em Americana. Após trabalhar em uma confecção em jornadas longas de trabalho, recebendo pouco e sem registro, ele acabou deixando o emprego e comprou algumas máquinas de costura. Hoje, faz roupas e consegue guardar um dinheiro.

Apesar de gostar do Brasil, ele pensa em retornar para a Bolívia para cuidar dos pais e comprar uma casa. “Eu vim pra cá porque estava com dívidas. Queria ficar um ano, pagar e voltar, mas gostei e acabei ficando”, contou. “Na oficina onde eu trabalhava, tinha 50 bolivianos, mas muita gente acabou indo embora e poucos ficaram”.