Região ganhou 28 novos moradores a cada dia

Para os técnicos do próprio instituto, o fenômeno tem razões históricas. Existe uma tendência de que moradores de cidades menores se mudem para as maiores, onde a economia ativa oferece mais oportunidade de emprego e renda. Mas a dinâmica populacional de uma região conurbada como a RPT pode ser explicada por outros vetores, como a possibilidade de pessoas trabalharem em uma cidade e optarem por residir em outra.

Hortolândia foi a que mais cresceu na RPT desde o ano passado. A população local passou de 219.039 para 222.186 habitantes, um aumento de 1,43%. Em seguida aparece Sumaré, que viu o número de moradores aumentar 1,29%. No mesmo período, Nova Odessa cresceu 1,24% e Americana, 0,97%. Santa Bárbara cresceu apenas 0,45% e foi o único município da RPT com índice inferior à média nacional. Veja quadro nesta página.

Foto: Editoria de arte / O Liberal Estimativa divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revela que a população da RPT (Região do Polo Têxtil) passou de 968.710 para 979.177 entre 2016 e 2017, o que representa um aumento de 1,07%. O índice é superior ao crescimento nacional no mesmo período (0,77%). Segundo o estudo, a região ganhou, nos últimos 12 meses, 28 novos habitantes por dia.

O crescimento populacional modesto na RPT segue uma tendência nacional, com queda na taxa de natalidade. Mas, para a professora Tirza Aidar, pesquisadora do Departamento de Demografia do IFCH (Instituto de Filosofis e Ciências Humanas) da Unicamp, índices pontuais como o de Hortolândia refletem o movimento migratório histórico, de pessoas que buscam trabalho. Na opinião dela, no entanto, devem ser consideradas as características próprias de uma região onde os limites se confundem. “É possível que o cidadão trabalhe em uma cidade e faça a opção de morar em outra”, exemplifica.

O governo municipal de Hortolândia – cidade com o maior índice de crescimento da RPT – vê a estimativa populacional do IBGE com otimismo. “As empresas atraem novos moradores e o comércio arrecada mais”, diz o secretário Carlos Alberto Prataviera Júnior, responsável pelo Planejamento Urbano e Gestão. Para ele, a extensão territorial reduzida do município – 62,2 quilômetros quadrados – permite ações efetivas Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O IBGE estima que o Brasil tenha 207,7 milhões de habitantes. A taxa de crescimento populacional em relação a 2016 (0,77%) é um pouco menor que a taxa 2015/2016 (0,80%). Embora a população do País tenha crescido cerca de 1,6 milhão de pessoas entre 2016 e 2017, a taxa de crescimento populacional vem desacelerando, nos últimos anos, em razão principalmente da queda na taxa de fecundidade. Com isso, a projeção demográfica estima que daqui a 26 anos (entre 2042 e 2043), a população vai atingir seu limite máximo (228,4 milhões), e passará a decrescer nos anos seguintes.

São Paulo é o município mais populoso do País, com 12,1 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,5 milhões de habitantes), Brasília e Salvador (cerca de 3,0 milhões de habitantes cada). As estimativas do IBGE mostram que quase um quarto dos 5.570 municípios brasileiros (1.378 municípios) sofreu redução populacional. Em mais da metade deles (2.986), as taxas de crescimento populacional foram inferiores a 1%.