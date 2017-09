Região ganha R$ 397 mil por bater metas em programas

A RPT (Região do Polo Têxtil) recebeu este mês do governo federal mais de R$ 397 mil por ter alcançado 29 das 75 metas a serem cumpridas no Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde em 2016. Além dos cumprimentos das metas, os valores também são estabelecidos pelo porte populacional de cada município e do valor fixo do piso de Vigilância em Saúde.

Americana, que cumpriu três das 15 metas municipais recebeu pouco mais de R$ 43 mil. Nova Odessa, que teve o mesmo desempenho foi agraciada com cerca de R$ 30,6 mil. Com maiores avanços nos índices, Sumaré bateu seis dos 15 objetivos e por isso receberá R$ 99,9 mil. Hortolândia se superou em oito índices, o que gerou um valor de R$ 110 mil e Santa Bárbara d’Oeste receberá R$ 113,3 mil como recompensa pelas nove metas alcançadas.

Os indicadores avaliados vão desde o número de visitas realizadas à população por agentes de endemias até cobertura vacinal e realização de exames que identificam sífilis, HIV e malária. Os recursos obtidos devem ser aplicados ao aperfeiçoamento das ações de vigilância como pagamento de servidores, capacitação, confecção de materiais instrutivos e contratação de serviço terceirizado.