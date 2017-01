Região do Polo Têxtil terá verbas para 141 escolas

As 141 escolas estaduais da RPT (Região do Polo Têxtil) vão receber R$ 781,3 mil para serviços de manutenção durante este ano. A verba, enviada pelo governo estadual, é calculada a partir do número de alunos matriculados em cada unidade de ensino.

No Estado de São Paulo, serão distribuídos R$ 34,7 milhões a mais para cinco mil escolas. Na região de Campinas, devem ser entregues R$ 4,8 milhões. Foto: Arquivo / O Liberal

O recurso será destinado para realização de serviços como pintura, troca de torneiras, limpeza da caixa d’água, fiação elétrica, revestimentos, conserto de vidros, janelas e esquadrias.

A liberação de caixa para intervenções de maior complexidade e que necessitem do acompanhamento de laudos e engenheiros passam por outro procedimento.

A verba é destinada às unidades dos ensinos fundamental e médio e para os Ceeja (Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos) também estão incluídas neste pacote de serviços.