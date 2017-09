Região do Polo Têxtil recebe mais água do Cantareira

O aumento da liberação decorre das novas resoluções de outorga publicadas no final de maio pela ANA (Agência Nacional das Águas ) e pelo DAEE (Departamento de Águas e Energias), organismo do governo paulista. Antes a outorga só permitia a liberação de 5 m³/s.

A decisão foi tomada nesta terça pela CT-MH (Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico) dos Comitês PCJ. Todas as cidades que usam como mananciais as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí são beneficiadas com a medida. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O volume de água liberado pelo Sistema Cantareira para os rios que abastecem as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) vai aumentar para 9,5 metros cúbicos por segundo, a partir da próxima segunda-feira, dia 11.

Depois da renovação, ficou acertado que as bacias receberão vazão maior, adequada ao agravamento da estiagem. E ela pode chegar a até 10 m³/s, conforme a necessidade. As novas regras operacionais preveem a manutenção de vazões nos postos de monitoramento ao longo dos rios. No mês passado, por exemplo, o volume de água descarregado do Cantareira para as Bacias PCJ atingiu 8,5 m³/s.

“As vazões maiores melhoram a quantidade e a qualidade das águas para todos os usos”, comentou o coordenador da câmara, o engenheiro ambiental Alexandre Vilella. Historicamente, setembro é o mês com estiagem mais crítica, e que em outubro a situação é amenizada, com as primeiras chuvas da estação.

A nova outorga entrou em vigor a partir de 31 de maio deste ano e tem validade por dez anos, entre os meses de junho e novembro. A gestão do Sistema Cantareira para as bacias PCJ é feita pelos Comitês PCJ, que possuem uma cota de 158 hectômetros cúbicos. Hoje, o volume disponível aos Comitês, até o dia 30 de novembro, é de 127 hm³. Cada hm³ equivale a um milhão de metros cúbicos.

O engenheiro pondera, no entanto, que apesar da disponibilidade atual de água, a situação das bacias PCJ não permite acomodação. A criticidade com relação aos recursos hídricos continua alta. Precisamos ter um olhar também a médio prazo para atendimento das demandas futuras”.