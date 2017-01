Região causou rombo de R$ 1,2 bilhão na Previdência Social

A RPT (Região do Polo Têxtil) deixou um rombo na Previdência Social de R$ 1,289 bilhão em 2015, segundo levantamento feito pelo LIBERAL. O valor considera a diferença entre o arrecadado durante o ano e os benefícios pagos.

O cenário na região é o mesmo observado em todo o País. Apenas 60 dos mais de 5,5 mil municípios fecharam as contas no azul. Até outubro, a Previdência Social já havia superado o déficit de R$ 85,8 bilhões de 2015, com um rombo de R$ 120 bilhões.

LEIA TAMBÉM: Assaltantes roubam caminhão carregado com eletroeletrônicos

Para economistas, esse resultado se explica por problemas estruturais na própria Previdência e, também, pela conjuntura atual, na qual o desemprego aumenta o número de beneficiários e reduz a arrecadação.

Em 2015, Previdência arrecadou R$ 948,3 milhões nas cidades da RPT. São consideradas receitas as contribuições sociais de empresas, entidades e contribuintes em geral, bem como débitos e parcelamentos, contribuições patrimoniais, devolução de benefícios e reclamatória trabalhista. Foto: Arquivo / O Liberal

Já as despesas, que chegaram a R$ 2,2 bilhões na região, se referem a quantidade de créditos emitidos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, encargos previdenciários da união e amparos assistenciais.

Professor de economia da PUC-Campinas, Dimas Gonçalves lembrou que o rombo na Previdência é alvo de controvérsias entre os economistas. Ele explicou que há grandes devedores, como prefeituras e times de futebol, que não são cobrados, e lembrou que a contribuição de funcionários públicos é menor do que a de empregados do setor privado, o que impacta no resultado negativo. “Não conheço nenhum país onde a previdência pública dá lucro, que tem receita maior que despesa. Previdência não é uma questão contábil, com receita e benefícios, é um direito do cidadão, é uma política pública e o Estado tem que arcar com isso”, argumenta.

LEIA TAMBÉM: Ceia de Natal deve ser mais modesta

Dimas diz defender que a aposentadoria paga a trabalhadores do campo e pescadores, que não precisam contribuir para se aposentar, deveria ser assumida não pela Previdência, mas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.

O economista Lucas Frazão questiona a metodologia utilizada pela Previdência para considerar as receitas e despesas. “Existem suspeitas de que o fluxo de caixa do INSS tenha um superávit operacional ao longo dos anos, e pode ser que haja um problema na maneira de fazer as contas. Essa crise da Previdência foi colocada e não explicada. Ela vem sendo contestada por professores e pesquisadores”, destacou.