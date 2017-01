Redução de gastos deve orientar novo mandato

Os prefeitos das cidades que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil) tomaram posse neste domingo para o mandato 2017-2020 em um cenário econômico complicado, assim como no restante do país. Para economistas especialistas em gestão pública ouvidos pelo LIBERAL, este e os próximos três anos serão ainda mais difíceis que os passados e demandarão mais ação dos chefes do Executivo. A redução de gastos, para os consultores, deve ser prioridade. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

De acordo com o economista da Unesp, Valdemir Pires, a crise se aprofunda a cada mês, e isso reduz a produtividade em todos os setores, o que resulta na diminuição da arrecadação das prefeituras.

Além disso, Estado e governo federal também estão arrecadando menos e, consequentemente, têm menos verba para destinar aos municípios. “Os municípios, em sua maioria, vivem de transferências federais. Poucos têm autonomia tributaria expressiva”, apontou.

Diante dessa falta de recursos estaduais e federais, o economista sugere que os prefeitos mudem de postura. “Não existe receita, os prefeitos têm que mudar sua postura convencional de ficar com o pires na mão pedindo dinheiro, porque não vão encontrar dinheiro, porque as principais receitas estão em crise”, afirmou.

AJUSTES. Na mesma linha, o doutor em economia e professor da IBE-FGV, Paulo Ferreira Barbosa, apontou que a crise é uma realidade dura que os prefeitos enfrentarão nos próximos quatro anos. Ele sugeriu, por exemplo, o enxugamento da folha de pagamento.

“Terão que fazer cortes nos comissionados. Quanto mais os prefeitos demorarem para fazer esses cortes, pior fica. O primeiro ato deveria ser esse ajuste. Serão quatro anos de vida dura. Precisam gastar melhor, pesquisar melhor, valorizar mais o real. Enxugar a máquina imediatamente”, defendeu o economista.

Barbosa disse que algumas medidas são impopulares, mas necessárias nesse período. “Os prefeitos têm que se preocupar em governar, e não em se reeleger, senão atrasa salário, começa a ter greve, e isso também prejudica. É preciso administrar como gestor, não como político. Tratar melhor o dinheiro do município”, disse o professor.

O economista da Unesp destacou ainda que o problema da crise tem relação com o passado e com o futuro. No passado, segundo ele, porque o país viveu um crescimento muito grande entre 2003 e 2011, e isso fez as cidades ampliarem o custeio da prefeitura na Saúde e Educação, por exemplo. Agora, esses avanços custam caro para serem mantidos.

Já no futuro, para Valdemir Pires, o problema está na política econômica adotada pelo governo federal e na crise política do país. “É uma política econômica que prejudica a recuperação da economia, reduz gastos sociais e investimentos. Os municípios estão mal, com perspectivas de ficar pior. E tem o agravante da situação política dramática, onde políticos e até juízes não têm credibilidade e não há um debate mais aberto na classe política em relação à população”, afirmou.