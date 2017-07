Recusa de familiares é entrave para doação de órgãos

A Central Estadual de Transplantes – órgão vinculado à Secretaria Estadual da Saúde – completa neste mês 20 anos de existência. Ao longo de duas décadas, a instituição possibilitou a realização de 107 mil transplantes e o número de doadores aumentou 916% entre 1997 e 2017. Por trás dos dados, há inúmeras histórias de pessoas que tiveram a vida marcada pelo trabalho da Central. Ao mesmo tempo, a recusa de familiares segue sendo o maior entrave para a captação de possíveis doadores, eliminando, de bate-pronto, cerca de 40% dos casos.

A cabeleireira Ana Paula Jaqueto de Souza, de Sumaré, conseguiu vencer essa barreira. “Ninguém quer lidar com a morte. Para conseguir doar, tem que aceitar que a pessoa que você ama acima de qualquer coisa está morta e que você não pode fazer mais nada por ela. Só assim você consegue pensar que tem outra pessoa em outro lugar que talvez você possa ajudar”, contou ela, sobre como permitiu a retirada de órgãos do filho Vinicius, que morreu aos 12 anos em um hospital de Americana, isso em 2012.

O garoto, no início da adolescência, morreu em função do rompimento de um tumor no cérebro. A morte foi inesperada, já que ele nunca havia apresentado nenhum sintoma. “Conheci pessoas que precisavam de doação e não conseguiam. A esposa de um amigo fazia hemodiálise. Na hora de decidir, depende se você já teve alguma experiência a respeito disso, e do quanto de informação que você tem a respeito do transplante. Eu já era a favor da doação, e isso me ajudou na hora”, afirmou Ana Paula.