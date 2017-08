Recursos do ICMS devem crescer em duas cidades

Foto: Arquivo / O Liberal

Os repasses são resultado da aplicação do IPM de cada cidade sobre 25% do total efetivamente arrecadado de ICMS na semana anterior. Os cálculos para chegar a este índice levaram em consideração os dados sobre a atividade econômica dos municípios em 2016 e sua representatividade perante o restante das cidades paulistas.

Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia informou que a drástica redução do índice já era prevista pela administração, após a venda da empresa Lenovo pela IBM, que ocorreu há dois anos. O secretário de Finanças, Pedro Galindo, disse que entre as medidas a serem adotadas para compensar a queda estão a implantação do programa IPTU Zero – para estimular o consumo no comércio local – e o incentivo ao emplacamento de veículos na cidade com o reembolso dos custos do procedimento, aumentando assim a arrecadação com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotor).

Nova Odessa e Sumaré não se pronunciaram sobre os aumentos.