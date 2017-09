Recuperação de área da Balsa começa em 2018

Em laudo pericial emitido a pedido da Justiça em 2013, o professor da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geologia, Fábio Braz Machado, apontou que, se não fosse contida, a erosão iria obrigar a interdição da Estrada da Balsa em 2020, ou seja, daqui a três anos. Também segundo o estudo, até 2023, casas do Jardim da Paz já iriam sofrer com a erosão.

O lançamento de água da chuva sem medidas de contenção foi provocando, ao longo de muitos anos, uma gigantesca erosão no local, e mesmo após 3 anos e meio da decisão judicial, a situação no local só piora. O processo de erosão danificou a canalização de águas pluviais, e isso precisa ser refeito.

A recuperação da APP (Área de Preservação Permanente) próxima à Estada da Balsa, entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, deve ser iniciada no segundo semestre de 2018, conforme informações da Secretaria de Meio Ambiente de Americana. O problema é alvo de ação judicial, e nesta sexta-feira (1º), representantes do Executivo apresentaram um cronograma ao promotor Daniel Tadeu dos Santos Mano. A obra deve custar pouco mais de R$ 6 milhões, e precisa ser arcada pelos dois municípios.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Americana, Odair Dias, ao promotor, Americana apresentou uma proposta tangível ao caixa do município.

“Essa cobrança vem se arrastando. O assoreamento e a erosão foram aumentando e chegou o momento de dar um basta nisso tudo. Nós fizemos um ajuste para conseguir apresentar algo tangível. Foi incluso no orçamento de 2018 e 2019. Apresentamos a realidade do município, um cronograma. As obras têm previsão de 18 meses, e a recuperação ambiental vem posteriormente, com duração de 9 meses. O promotor recebeu muito bem isso”, afirmou o secretário.

Segundo Odair, a prefeitura orçou utilizar R$ 3,5 milhões nos dois anos no local. Agora, a prefeitura deve marcar reuniões também com representantes de Santa Bárbara d’Oeste.

Em fevereiro deste ano, a prefeitura barbarense informou que foi autorizado um loteamento no local, e que o contrato prevê que a empresa se responsabilize pela recuperação da área no território

de Santa Bárbara.