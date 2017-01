Reclamações na Ouvidoria da Ares-PCJ crescem 53%

Foto: Arquivo / O Liberal

O número de reclamações levadas à Ouvidoria da Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) no ano passado por moradores das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) aumentou 53% em relação a 2015. Foram 198 solicitações em 2016 e 129 no ano anterior, sendo que 58 estão relacionados à falta d’água. Desse total de 2016, 192 problemas foram solucionados e seis ainda seguem em andamento. Para a Ares-PCJ, a melhor divulgação do serviço prestado contribui para o aumento na procura.

De acordo com o levantamento realizado pela Ouvidoria, além da falta d’água, que lidera o ranking de reclamações, as principais queixas foram sobre vazamentos (44), buracos abertos por dias seguidos (23), vazamento de esgoto na rua (14) e contas elevadas ou incorretas (10), entre outras situações.

A Ares atua cobrando soluções das prestadoras de serviço de saneamento, sejam autarquias, como os DAEs (Departamentos de Água e Esgoto) ou concessionárias, como a Odebrecht Ambiental, em Sumaré. A Agência Reguladora atende pelo telefone 0800, e-mail, WhatsApp, pessoalmente na sede em Americana, ou ainda na Ouvidoria Itinerante. Para registrar uma solicitação na Ouvidoria é necessário buscar primeiro o prestador de serviços do município, por isso é obrigatório apresentar o protocolo original não atendido.

Sumaré, onde o serviço é prestado pela Odebrecht Ambiental, é o município que lidera o número de problemas que precisaram de intervenção da agência. Foram 141 no município, o que corresponde a 73% do total da RPT. A prestação do serviço pela concessionária, inclusive, é alvo de constantes críticas do novo prefeito da cidade, Luiz Alfredo Dalben (PPS), que nomeou uma comissão para rever o contrato com a empresa e tem o objetivo de rompê-lo.

O ranking das reclamações é seguido por Americana (53), Santa Bárbara (3) e Nova Odessa (1). As queixas contra a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo serviço em Hortolândia, não são recebidas pela Ouvidoria do Ares-PCJ.

Para o diretor geral da Ares, Dalto Favero Brochi, o aumento na procura é fruto da divulgação e dos próprios usuários que tiveram suas demandas solucionadas e divulgaram o serviço. “Estes números ainda têm margem para crescer ao passo que o trabalho da entidade se consolida, e o respaldo dos prestadores de atender ao chamado da ARES-PCJ quando da constatação de dificuldades têm sido muito importantes para atingir bons resultados. Não apenas o número de solicitações vem crescendo, mas também o de soluções, que é o mais importante”, afirmou.