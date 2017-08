Reciclagem precisa evoluir, diz promotora

Foto: Murilo Sant’Anna - Consórcio PCJ

Em um cenário de aterros cada vez mais cheios, a coleta seletiva para reciclagem se mostra como a principal alternativa. A atividade, entretanto, ainda “engatinha” na região, na análise da promotora do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) do Ministério Público, Alexandra Facciolli Martins, que participou na última quinta-feira do 3º Seminário de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em Nova Odessa, e indicou a necessidade de ampliação do trabalho de reciclagem.

De acordo com a promotora, levantamentos feitos pelo Gaema e outras instituições apontam que a coleta seletiva atinge somente 2% dos resíduos produzidos nos municípios, enquanto o potencial de reciclagem desse material fica na casa dos 30%. “Realmente temos uma margem muito grande para melhorar na eficiência da coleta nos municípios”, afirmou a promotora.

No encontro em Nova Odessa, foram discutidas formas de aumentar a presença da coleta seletiva e da reciclagem nas cidades, e a principal alternativa – e mais recomendada – é o fortalecimento das cooperativas. “O município é responsável por essa gestão, com envolvimento obrigatório das cooperativas. Elas não podem ficar à margem, é imprescindível que haja diálogo, porque em regra são elas (cooperativas) que alcançam essa margem de 2%, porque as prefeituras ainda estão se organizando. É uma demanda da própria população, que não concebe mais que não haja a coleta seletiva”, afirmou a promotora.