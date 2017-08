Receita recebe propostas para leilão de itens apreendidos

Foto: Divulgação

A Receita Federal do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, realizará mais um leilão de itens apreendidos no próximo dia 25 de agosto. O período de recebimento de propostas teve início nesta segunda-feira (14) e segue até as 21h do dia 24 de agosto. Entre os 223 lotes estão instrumentos musicais, vídeo games, relógios, joias, celulares e um drone. Foto: Divulgação

A Receita Federal de Viracopos ressalta que o leilão é eletrônico, havendo a necessidade de o interessado possuir certificado digital bem como Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União válida na data do leilão e emitida até o dia 24/08/2017.

Os itens a serem leiloados poderão ser visitados entre os dias 14 e 23 de agosto, das 9h às 12h e das 13h às 16h, no Armazém de Mercadorias Apreendidas localizado no Aeroporto Internacional de Viracopos, mediante prévio agendamento no telefone (19) 3725-6866. Os lotes 152, 156 e 191 poderão ser visitados no Terminal Libra mediante agendamento prévio no telefone (19) 3322-0100 (Libra).